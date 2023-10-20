Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Испания
  4. Коста-Калида
  5. Гостиницы, отели

Отели в Коста-Калида, Испания

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 169 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 169 м2 в Elc…
€172,481
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 119 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот офис в аренду и продажу площадью 119 м2 в отличном …
€125,739
Коммерческая 1 спальня с кондиционером, в хорошем состоянии, рядом с магазинами в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня с кондиционером, в хорошем состоянии, рядом с магазинами
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Коммерческое помещение на продажу в Торревьехе. Построенный на трех этажах с лифтом, это мес…
€60,082
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 14 м²
Большое гаражное пространство на частной парковке для эксклюзивного использования. Расположе…
€23,950
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 320 м²
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны - Трес Торрес, Сант Жерваси. Распол…
€2,38 млн
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Провинция Аликанте, Испания
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
Новое здание с апартаментами в центре Барселоны - столице Каталонии, Испания, построенно…
€2,78 млн
Коммерческая в Испания
Коммерческая
Испания
Площадь 330 м²
€373,873
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 60 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€224,533
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Площадь 1 523 м²
Отель 3 звезды в районе Дрета Эшампле города Барселона. Отличное месторасположение в …
€9,82 млн
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Это исключительный земельный участок с строительной лицензией, расположенный на престижной З…
€1,40 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Площадь 4 490 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона г.Эмпуриабрава Отель - старин…
€4,26 млн
Отель в Провинция Аликанте, Испания
Отель
Провинция Аликанте, Испания
Площадь 4 650 м²
Просторный Отель*** на первой линии моря, всего в 40 минутах от аэропорта Аликанте. После ка…
€6,74 млн
Realting.com
Перейти