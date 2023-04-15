Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мадрид
  4. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Мадриде, Испания

Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 10 спаленв Vilafames, Испания
Отель 10 спален
Vilafames, Испания
10 ванных комнат 900 м²
€ 1,500,000
Отель-Бутик, стk…
Коммерческая 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Коммерческая 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 215 м² 7/8 Этаж
€ 940,612
Фантастический пентхаус на берегу Средиземного моря с потрясающими панорамным видом и отделк…
Коммерческаяв Испания, Испания
Коммерческая
Испания, Испания
€ 4,732,911
Отличная винодельня расположена в районе Арафо, на острове Тенерифе, Испания. В собственност…
Коммерческаяв Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
114 м²
€ 119,443
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
160 м²
€ 445,684
Ресторан в траспасо в самом центре города Барселона. На одной из центральных магистр…
Коммерческаяв Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
75 м²
€ 185,538
RESTAURANT PREPARED TO OPERATE, AT 20 METERS FROM THE BEACH OF THE CALALGA, HAS A TERRACE AN…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
100 м²
€ 704,940
Испания г.Барселона &nbsp; Квартира-отель в центре Барселоны &nbs…
Коммерческая 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческая 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат 147 м² 2/2 Этаж
€ 181,155
Здесь вы сможете окунуться в сказочный мир комфорта небольшого испанского городка Сан-Мигель…
Отель 50 спаленв Аликанте, Испания
Отель 50 спален
Аликанте, Испания
3 240 м²
€ 2,836,473
3-звездночный оm…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
€ 2,289,321
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
1 840 м²
€ 1,575,818
Инвесторам!!! От …
Отель 67 комнатв el Bruc, Испания
Отель 67 комнат
el Bruc, Испания
67 Количество комнат 8 000 м²
€ 7,000,000
Отель в Барселоне на склоне горы   Монтсеррат в окружении  природных ладшафтов.  Прек…

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти