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Купить инвестиционная недвижимость в Мадриде, Испания

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1 объект найдено
Инвестиционная 100 спаленв Кольядо-Вильяльба, Испания
Инвестиционная 100 спален
Кольядо-Вильяльба, Испания
100 ванных комнат 6 900 м²
€ 12,000,000
Расположен ряд…

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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