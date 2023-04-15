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Купить отель в Мадриде, Испания

Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
9
Мадрид
9
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27 объектов найдено
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
16 149 м²
€ 18,700,000
Испания г.Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель 4**** рядом с межд…
Отель 15 комнатв Мадрид, Испания
Отель 15 комнат
Мадрид, Испания
15 Количество комнат 463 м²
€ 1,890,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Отель - хостел в районе Opera &nbsp; О…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
€ 9,400,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Отель в центре Мадрида &nbsp; Успешно …
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
839 м²
€ 5,500,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Здание с тур. лицензией &nbsp; 4-этажн…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
1 584 м²
€ 6,500,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Здание под отель &nbsp; Готовое здание…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
23 500 м²
€ 21,000,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Отель 4* в пригороде &nbsp; Действующи…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
3 328 м²
€ 18,000,000
Испания г. Мадрид &nbsp; Коммерческое здание &nbsp; Красивое з…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
€ 8,700,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Апарт-отель в центре Мадрида &nbsp; Ап…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
1 800 м²
€ 6,000,000
Испания г. Мадрид &nbsp; Отель рядом с аэропортом &nbsp; Отель…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
€ 18,000,000
Испания г. Мадрид &nbsp; Отель 3* рядом с музеем Прадо &nbsp; …
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
€ 6,180,000
Испания г. Мадрид &nbsp; Отель 3* в центре &nbsp; Отель 3*** в…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
€ 25,000,000
Испания г. Мадрид &nbsp; Отель 4* рядом с аэропортом &nbsp; От…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
€ 8,500,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Отель 3* для торжеств &nbsp; Великолеп…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
5 278 м²
€ 60,000,000
Испания г. Мадрид &nbsp; Отель 5***** в центре Мадрида &nbsp; …
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
€ 9,000,000
Испания г. Мадрид &nbsp; Апарт-отель в центре Мадрида &nbsp; …
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
€ 73,000,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Отель в центре Мадрида &nbsp; Великоле…
Отельв Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
€ 115,000,000
Испания г. Мадрид &nbsp; Отель 5***** &nbsp; Потрясающий отель…
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
12 000 м²
€ 140,000,000
ОписаниеПродажа роскошного 5* Отеля в центре Мадрида, 140 млн. евро, 110 номеров. Новый отел…
Отель 11 спаленв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 11 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
300 м²
€ 1,450,000
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 600 м²
€ 23,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 4* в самом центре Мадрида 23 млн. евро, 5% рентабельность. Отел…
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 000 м²
€ 18,500,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля 4* в центре Мадрида 18.5 млн евро!40 номеров.расположен рядом с …
Отель 99 комнатв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 99 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
99 Количество комнат
€ 1,400,000
Отель 134 комнатыв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 134 комнаты
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
134 Количество комнат
€ 97,750,000
Отель 110 комнатв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 110 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
110 Количество комнат
€ 19,000,000
Отель 95 комнатв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 95 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
95 Количество комнат
€ 22,500,000
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
€ 7,500,000
Продается бутик 3-звездочного отеля в центре Мадрида. Он устраивает двухместные из 40 номеро…
Отель 100 спаленв Кольядо-Вильяльба, Испания
Отель 100 спален
Кольядо-Вильяльба, Испания
100 ванных комнат 6 900 м²
€ 11,000,000
Расположен на д…

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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