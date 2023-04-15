ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Мадрид
Купить коммерческую недвижимость в Мадриде, Испания
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
13
Мадрид
12
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
1
Очистить
38 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель
Мадрид, Испания
16 149 м²
€ 18,700,000
Испания г.Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель 4**** рядом с межд…
Отель
Мадрид, Испания
839 м²
€ 5,500,000
Испания г.Мадрид Здание с тур. лицензией 4-этажн…
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
€ 9,400,000
Испания г.Мадрид Отель в центре Мадрида Успешно …
Отель 15 комнат
Мадрид, Испания
15 Количество комнат
463 м²
€ 1,890,000
Испания г.Мадрид Отель - хостел в районе Opera О…
Доходный дом
Мадрид, Испания
1 450 м²
€ 4,900,000
Испания г.Мадрид Доходный дом - corrala Доходный…
Доходный дом
Мадрид, Испания
7 800 м²
€ 51,000,000
Испания г.Мадрид Доходный дом в центре Доходный …
Доходный дом
Мадрид, Испания
2 490 м²
€ 16,000,000
Испания г.Мадрид Доходный дом в центре Мадрида Д…
Отель
Мадрид, Испания
1 584 м²
€ 6,500,000
Испания г.Мадрид Здание под отель Готовое здание…
Отель
Мадрид, Испания
23 500 м²
€ 21,000,000
Испания г.Мадрид Отель 4* в пригороде Действующи…
Коммерческая
Мадрид, Испания
€ 1,200,000
Испания г. Мадрид Бар в центре Мадрида Коммерчес…
Отель
Мадрид, Испания
3 328 м²
€ 18,000,000
Испания г. Мадрид Коммерческое здание Красивое з…
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
€ 8,700,000
Испания г.Мадрид Апарт-отель в центре Мадрида Ап…
Отель
Мадрид, Испания
1 800 м²
€ 6,000,000
Испания г. Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель…
Отель
Мадрид, Испания
€ 18,000,000
Испания г. Мадрид Отель 3* рядом с музеем Прадо …
Отель
Мадрид, Испания
€ 6,180,000
Испания г. Мадрид Отель 3* в центре Отель 3*** в…
Отель
Мадрид, Испания
€ 25,000,000
Испания г. Мадрид Отель 4* рядом с аэропортом От…
Отель
Мадрид, Испания
€ 8,500,000
Испания г.Мадрид Отель 3* для торжеств Великолеп…
Отель
Мадрид, Испания
5 278 м²
€ 60,000,000
Испания г. Мадрид Отель 5***** в центре Мадрида …
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
€ 9,000,000
Испания г. Мадрид Апарт-отель в центре Мадрида …
Отель
Мадрид, Испания
€ 73,000,000
Испания г.Мадрид Отель в центре Мадрида Великоле…
Отель
Мадрид, Испания
€ 115,000,000
Испания г. Мадрид Отель 5***** Потрясающий отель…
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
12 000 м²
€ 140,000,000
ОписаниеПродажа роскошного 5* Отеля в центре Мадрида, 140 млн. евро, 110 номеров. Новый отел…
Отель 11 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
300 м²
€ 1,450,000
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 600 м²
€ 23,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 4* в самом центре Мадрида 23 млн. евро, 5% рентабельность. Отел…
Коммерческая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
1 150 м²
€ 6,000,000
ОписаниеПродажа помещения 1150 кв.м. в Мадриде, 6 млн.€, 5% рентабельность!!!Площадь 1150 кв…
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 000 м²
€ 18,500,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля 4* в центре Мадрида 18.5 млн евро!40 номеров.расположен рядом с …
Отель 95 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
95 Количество комнат
€ 22,500,000
Отель 110 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
110 Количество комнат
€ 19,000,000
Отель 134 комнаты
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
134 Количество комнат
€ 97,750,000
Отель 99 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
99 Количество комнат
€ 1,400,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Мадриде, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты