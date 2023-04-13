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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Каталония, Испания

Moianes
11
Lower Emporda
3
Барселона
3
Барселонес
3
Anoia
1
Ribera d Ebre
1
Sant Antoni
1
Sant Antoni de Calonge
1
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17 объектов найдено
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отельв Ginestar, Испания
Отель
Ginestar, Испания
11 200 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
Отель 11 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м² Количество этажей 3
€ 5,650,000
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
720 м²
€ 2,750,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля в самом центре Барселоны, 2.750.000 €Элегантный бутик-отель зани…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 200 м²
€ 11,500,000
ОписаниеДля быстрой продажи: Отель 2* в самом центре Барселоны, 11.5 млн. евро, 6.5% рентабе…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 700 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
Отель 30 спаленв Monistrol de Calders, Испания
Отель 30 спален
Monistrol de Calders, Испания
1 500 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 3* в центре Барселоны, 10 млн евро!!!Отель 2016 года на 30 номе…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 100 м²
€ 11,800,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 12,5 млн. евро!!!!Отель состоит из 40 ном…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
4 000 м²
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
260 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в самом центре Барселоны: 2,7 млн.€, 7,5% рентабельности!!!Состоит …
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
12 м²
€ 10,000,000
Великолепный отель с виноградником расположен в Пенедес, Барселона, Испания. Отель имеет 2 л…
Отель 75 комнатв Барселона, Испания
Отель 75 комнат
Барселона, Испания
75 Количество комнат
€ 35,700,000
На продажу предлагается шикарный отель расположенный в Барселоне, Испания. Отель находит…
Инвестиционная 75 комнатв Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат
Барселонес, Испания
75 Количество комнат
€ 35,000,000
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
Инвестиционная 70 комнатв Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат
Барселонес, Испания
70 Количество комнат
€ 35,000,000
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
Инвестиционнаяв Castello d Empuries, Испания
Инвестиционная
Castello d Empuries, Испания
160 м²
Цена по запросу
В продаже бар-ресторан, расположенный на первой линии моря в городе Санта Маргарита, Росес. …
Отель 26 ванныхв Коста-Брава, Испания
Отель 26 ванных
Коста-Брава, Испания
26 ванных комнат 600 м²
€ 3,000,000
Продается отель в центре города Тосса де Мар на побережье Коста Брава. Отель 1 з…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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