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Купить производственное здание в Каталония, Испания

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1 объект найдено
Производствов Барселона, Испания
Производство
Барселона, Испания
428 м²
€ 1,070,000
Коммерческое помещение в районе Орта Гинардо города Барселона. Центральный проспект, …

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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