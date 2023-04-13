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Купить отель с бассейном в Каталония, Испания

Moianes
11
Lower Emporda
2
Anoia
1
Ribera d Ebre
1
Sant Antoni
1
Sant Antoni de Calonge
1
Selva
1
Льорет-де-Мар
1
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13 объектов найдено
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отель 5 спаленв la Pera, Испания
Отель 5 спален
la Pera, Испания
523 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туа…
Отельв Ginestar, Испания
Отель
Ginestar, Испания
11 200 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
Отель 11 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м² Количество этажей 3
€ 5,650,000
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
720 м²
€ 2,750,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля в самом центре Барселоны, 2.750.000 €Элегантный бутик-отель зани…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 200 м²
€ 11,500,000
ОписаниеДля быстрой продажи: Отель 2* в самом центре Барселоны, 11.5 млн. евро, 6.5% рентабе…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 700 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 100 м²
€ 11,800,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 12,5 млн. евро!!!!Отель состоит из 40 ном…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
4 000 м²
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
260 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в самом центре Барселоны: 2,7 млн.€, 7,5% рентабельности!!!Состоит …
Отель 75 комнатв Барселона, Испания
Отель 75 комнат
Барселона, Испания
75 Количество комнат
€ 35,700,000
На продажу предлагается шикарный отель расположенный в Барселоне, Испания. Отель находит…
Отельв Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
2 000 м²
€ 1,950,000
Продается отель в паре минут ходьбы от моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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