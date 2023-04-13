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Купить отель с видом на горы в Каталония, Испания

Moianes
11
Lower Emporda
2
Anoia
1
Ribera d Ebre
1
Sant Antoni
1
Sant Antoni de Calonge
1
Selva
1
Льорет-де-Мар
1
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3 объекта найдено
Отель 11 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м² Количество этажей 3
€ 5,650,000
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 700 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
4 000 м²
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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с видом на озеро
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