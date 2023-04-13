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Купить отель в Каталония, Испания

Moianes
11
Lower Emporda
2
Anoia
1
Ribera d Ebre
1
Sant Antoni
1
Sant Antoni de Calonge
1
Selva
1
Льорет-де-Мар
1
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81 объект найдено
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отельв Коста-дель-Маресме, Испания
Отель
Коста-дель-Маресме, Испания
2 732 м²
€ 5,000,000
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
Отельв Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
5 175 м²
€ 7,500,000
Отель 4 звезды во второй линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
891 м²
€ 5,500,000
Отель 2 звезды в непосредственной близости от собора святого семейства в городе Барсе…
Отель 5 спаленв la Pera, Испания
Отель 5 спален
la Pera, Испания
523 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туа…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
261 м²
€ 1,350,000
Хостел в районе Сантс Монжуик, в пешей доступности от железнодорожной станции Сантс. …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
270 м²
€ 750,000
Хостел в районе Ля Салют - Грасия города Барселона. Общая площадь 270 м.кв. Последняя…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
273 м²
€ 1,070,000
Хостел в районе Сантс Монжуик в непосредственной близости от Palau Sany Jordi. Общая …
Отельв Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
8 000 м²
€ 18,500,000
Отель 5 звезд в городе Льорет-де-Мар, в 80 метрах от пляжа Фенальс. К услугам гостей …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
2 500 м²
€ 2,950,000
Испания Старинная усадьба-отель Усадьба в стиле XIV века в …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
4 736 м²
€ 27,000,000
Испания г. Барселона 4* отель в Барселоне Городской отель 4* в…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
€ 27,300,000
Испания г.Барселона 4* бизнес-отель в Барселоне 4* горо…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
€ 26,000,000
Испания г.Барселона Отель 3* в Барселоне (Эшампле) Потрясающий от…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
3 800 м²
€ 23,700,000
Испания г.Барселона Отель 3*** в центре Барселоны Отель 3**…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
€ 7,000,000
Испания г.Барселона Отель 3* рядом с Пасео де Грасиа Неболь…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
1 525 м²
€ 6,200,000
Испания г.Барселона Отель 2** в районе Эшампле Городской ту…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
5 300 м²
€ 22,500,000
Испания г.Барселона Большое здание в центре под отель 4-5* …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
4 789 м²
€ 14,000,000
Испания г.Барселона Здание в центре под отель Великолепное…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
€ 23,000,000
Испания г.Барселона Отель 3*** - центр Барселоны Отличный о…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
660 м²
€ 1,800,000
Испания г.Барселона Элитный апарт-отель в центре Барселоны …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
4 785 м²
€ 23,000,000
Испания г.Барселона Отель 4**** рядом с площадью Испании …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
€ 5,500,000
Испания г.Барселона Отель 4**** рядом с площадью Испании …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
100 м²
€ 790,000
Испания г.Барселона &nbsp; Квартира-отель в центре Барселоны &nbs…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
435 м²
€ 1,350,000
Испания г. Барселона &nbsp; Хостел в районе Грасия &nbsp; Хост…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
2 824 м²
€ 5,800,000
Испания г. Барселона &nbsp; Доходный дом и отель &nbsp; Предло…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
€ 12,500,000
Испания г.Барселона &nbsp; Отель на 1 линии &nbsp; Большой дей…
Отельв Ginestar, Испания
Отель
Ginestar, Испания
11 200 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
Отель 11 спаленв Sant Antoni de Calonge, Испания
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м² Количество этажей 3
€ 5,650,000
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 915 м²
€ 8,000,000
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с видом на море
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недорогая
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