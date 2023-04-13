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Купить коммерческую недвижимость в Каталония, Испания

Moianes
11
Lower Emporda
3
Барселона
3
Барселонес
3
Anoia
1
Ribera d Ebre
1
Sant Antoni
1
Sant Antoni de Calonge
1
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268 объектов найдено
Коммерческая 4 спальнив Барселонес, Испания
Коммерческая 4 спальни
Барселонес, Испания
3 ванных комнат 930 м²
€ 1,700,000
Новое здание площадью 7,043 м2 и 54 м фасада на Рамбла, одной из самых важных и активных арт…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
140 м²
€ 315,000
Коммерческое помещение в районе Орта Гинардо на центральном проспекте города Барсело…
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
395 м²
€ 9,000,000
Коммерческое помещение на Проспекте Диагональ в элитном районе Сант Жерваси города Ба…
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
372 м²
€ 10,800,000
Продается 2 коммерческих помещения, расположенных рядом друг с другом, в одном из сам…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
1 466 м²
€ 12,000,000
Коммерческое помещение в элитном районе города Барселона - Сан Жерваси. Эмблематическ…
Отельв Коста-дель-Маресме, Испания
Отель
Коста-дель-Маресме, Испания
2 732 м²
€ 5,000,000
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
268 м²
€ 775,000
Коммерческое помещение в районе Барселонета города Барселона. Общая площадь 268 м.кв…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
140 м²
€ 675,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Общая площадь 140 …
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
830 м²
€ 975,000
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле на…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
347 м²
€ 799,000
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле. О…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
1 386 м²
€ 880,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на первом этаже…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
474 м²
€ 1,250,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. На центральном проспекте го…
Отельв Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
5 175 м²
€ 7,500,000
Отель 4 звезды во второй линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. …
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
624 м²
€ 5,000,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на одной из сам…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
140 м²
€ 1,250,000
Коммерческое помещение в районе Гинардо города Барселона. Общая площадь 140 м.кв.…
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
2 712 м²
€ 4,700,000
Коммерческое помещение в районе Сантс города Барселона. Занимает первый этаж жилого …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
891 м²
€ 5,500,000
Отель 2 звезды в непосредственной близости от собора святого семейства в городе Барсе…
Коммерческаяв Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
70 м²
€ 500,000
Коммерческое помещение в районе метро Virrei Amat в городе Барселона. Общая площадь …
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
240 м²
€ 765,000
Коммерческое помещение в элитном районе Сант Жерваси города Барселона. Общая площадь…
Отель 5 спаленв la Pera, Испания
Отель 5 спален
la Pera, Испания
523 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туа…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
261 м²
€ 1,350,000
Хостел в районе Сантс Монжуик, в пешей доступности от железнодорожной станции Сантс. …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
270 м²
€ 750,000
Хостел в районе Ля Салют - Грасия города Барселона. Общая площадь 270 м.кв. Последняя…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
273 м²
€ 1,070,000
Хостел в районе Сантс Монжуик в непосредственной близости от Palau Sany Jordi. Общая …
Отельв Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
8 000 м²
€ 18,500,000
Отель 5 звезд в городе Льорет-де-Мар, в 80 метрах от пляжа Фенальс. К услугам гостей …
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
168 м²
€ 1,050,000
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны - Бонанова, Сант Жерваси. Расположе…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
2 500 м²
€ 2,950,000
Испания Старинная усадьба-отель Усадьба в стиле XIV века в …
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
4 736 м²
€ 27,000,000
Испания г. Барселона 4* отель в Барселоне Городской отель 4* в…
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
€ 27,300,000
Испания г.Барселона 4* бизнес-отель в Барселоне 4* горо…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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