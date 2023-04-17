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Купить отель в Кастельон, Испания

la Plana Alta
2
Альто-Михарес
1
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3 объекта найдено
Отельв Sierra Engarceran, Испания
Отель
Sierra Engarceran, Испания
6 350 м²
€ 6,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…
Отельв Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Отель
Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
3 800 м²
€ 1,700,000
Загородный Оте…
Отель 10 спаленв Vilafames, Испания
Отель 10 спален
Vilafames, Испания
10 ванных комнат 900 м²
€ 1,500,000
Отель-Бутик, стk…

Параметры недвижимости в Кастельон, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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