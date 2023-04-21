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Коммерческая недвижимость в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

2 объекта найдено
Коммерческая в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Коммерческая
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 3,820,000
Platja d’Aro, является элитным местом для проживания и покупки второго жилья, как у русского…
Офис 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Офис 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат 40 м² 1 Этаж
€ 215,000
Продается небольшой уютный офис площадью 40 м2 в доме, расположенном на первой линии моря в …
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