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Купить отель с бассейном на Канарских островах, Испания

Сантъяго-дель-Тейде
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1 объект найдено
Отельв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Отель
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
14 900 м²
€ 95,500,000
ОписаниеПродажа шикарного 5* Отеля на Канарских островах: 306 номеров, 95.5 млн. евро!!!Отел…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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