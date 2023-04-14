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Купить коммерческую недвижимость на Канарских островах, Испания

Сантъяго-дель-Тейде
3
Arona
1
Лос-Кристианос
1
8 объектов найдено
Коммерческая 1 ваннаяв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческая 1 ванная
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 92,000
Dream Homes Tenerife представляет коммерческую единицу для продажи в Пуэрто-де-Сантьяго. Бол…
Коммерческая 2 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческая 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 126 м²
€ 135,000
Dream Homes Tenerife представляет на продажу эти коммерческие помещения 2 в Пуэрто-де-Сантья…
Коммерческая 1 спальняв Arona, Испания
Коммерческая 1 спальня
Arona, Испания
4 ванных комнат 100 м²
€ 30,000
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
Коммерческаяв Arona, Испания
Коммерческая
Arona, Испания
2 450 м² Количество этажей 1
€ 2,250,000
Прекрасная возможность для инвестиций! Коммерческие помещения общей площадью 2450 м2 расп…
Отельв Канарские острова, Испания
Отель
Канарские острова, Испания
€ 3,500,000
Испания Канарские острова о-в Тенерифе г. Пуэрто де Санта Крус де Тенерифе …
Отельв Канарские острова, Испания
Отель
Канарские острова, Испания
€ 14,000,000
Испания Канарские острова о-в Тенерифе Пляжный апарт-отель …
Отельв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Отель
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
14 900 м²
€ 95,500,000
ОписаниеПродажа шикарного 5* Отеля на Канарских островах: 306 номеров, 95.5 млн. евро!!!Отел…
Ресторан, кафев Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Ресторан, кафе
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
80 м²
€ 195,000
Продается бар в Санта Круз де Тенерифе со стабильным доходом в месяц. Это готовый бизнес, та…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость на Канарских островах: элитные апартаменты вблизи с Атлантическим океаном

Канарские острова — идеальное место для проживания и активного отдыха. Экзотический архипелаг, располагающийся вблизи с Испанией и африканским континентом, известен своим мягким климатом и живописными песчаными пляжами. Здесь круглый год стоит отличная погода — даже зимой температура не опускается ниже 20 градусов тепла.

Что посмотреть на Канарских островах

На территории испанского архипелага можно встретить большое число знаковых достопримечательностей. Ежегодно туристы прибывают сюда, чтобы увидеть величественный вулкан Тейде на Тенерифе и побывать в известном аквапарке Сиам, считающимся самым масштабным в Европе. Большой популярностью пользуются и местные пещеры, образовавшиеся десятки тысяч лет назад.

За сколько можно купить недвижимость на Канарских островах

Стоимость домов и квартир в этих местах сильно варьируется. В отдаленных районах недвижимость на Канарских островах оценивается в 1000 евро за «квадрат». В престижных регионах, таких как Тенерифе и Гран-Канария, стоимость апартаментов в 2-3 выше. В целом, недвижимость на Канарских островах стоит так же, как и в крупных городах Испании. Многое зависит от состояния жилья, его местонахождения и удаленности от побережья.

Преимущества недвижимости на Канарских островах

Приобретение местных «квадратов» станет выгодным капиталовложением для всех без исключения покупателей:

  • семейные пары смогут проводить здесь свободное время, обеспечив себе и детям отличных отдых;
  • у инвесторов появится возможность выгодно сдавать жилье приезжим или выиграть на продаже недвижимости после повышения цен;
  • для предпринимателей есть отличный шанс выйти на высокие доходы после покупки ресторанов и отелей.

Купить квадратные метры на Канарах иностранцам юридически так же просто, как и местным жителям. Перед покупкой стоит только обратиться за помощью к опытным риэлторам. Они проследят, чтобы продажа недвижимости прошла быстро и законно.

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