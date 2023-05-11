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Коммерческая недвижимость с видом на море в Кальпе, Испания

2 объекта найдено
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
Площадь 859 м²
€ 937,600
Коммерческое помещение, функционирующее как магазин, расположено в Кальпе, Испания. Помещени…
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
Площадь 393 м²
€ 450,000
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
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