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Коммерческая недвижимость в Кальпе, Испания

12 объектов найдено
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
Площадь 110 м²
€ 135,000
Расположенный в коммерческом районе города и всего в нескольких шагах от магазинов, ресторан…
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
Площадь 69 м²
€ 140,000
Коммерческие помещения расположены на одном из главных проспектов Кальпе. Всего в 3 муинуто …
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
Площадь 140 м²
Этаж 1
€ 280,000
Это коммерческое помещение, готовое к выпуску, частично отремонтировано, расположено на углу…
Отель 22 спальни в Кальпе, Испания
Отель 22 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 6 275 м²
Количество этажей 5
€ 10,790,000
Восхитительное место! Морское побережье в нескольких шагах и развитая инфраструктура города …
Коммерческая 2 ванных в Кальпе, Испания
Коммерческая 2 ванных
Кальпе, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 253,000
Предлагаем отличный офис недалеко от Пеньон-де-Ифач.Собственность включает в себя несколько …
Коммерческая 8 спален в Кальпе, Испания
Коммерческая 8 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 220 м²
€ 550,000
Отель в самом центре города Кальпе, рядом с магазинами, банками, барами, ресторанами, суперм…
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
Площадь 859 м²
€ 937,600
Коммерческое помещение, функционирующее как магазин, расположено в Кальпе, Испания. Помещени…
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
Площадь 393 м²
€ 450,000
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
Коммерческая 22 спальни в Кальпе, Испания
Коммерческая 22 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 22
Площадь 1 150 м²
€ 1,300,000
Хостел превосходно расположился рядом с широким песчаным пляжем и озером с потрясающими розо…
Коммерческая 16 спален в Кальпе, Испания
Коммерческая 16 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 16
Количество этажей 9
€ 1,575,000
Предлагаем замечательную возможность для ваших вложений и для вашего дохода.В стоимость вход…
Коммерческая 8 спален в Кальпе, Испания
Коммерческая 8 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
€ 690,000
Уютный отель в историческом центре Кальпе с видом на Пеньон-де-Ифач.Здесь можно разместить д…
Коммерческая 17 спален в Кальпе, Испания
Коммерческая 17 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 400 м²
€ 950,000
Предлагаем выгодное вложение инвестиций для развития собственного бизнеса всего в нескольких…
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