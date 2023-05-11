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Кальпе
Коммерческая недвижимость в Кальпе, Испания
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12 объектов найдено
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Коммерческая
Кальпе, Испания
110 м²
€ 135,000
Расположенный в коммерческом районе города и всего в нескольких шагах от магазинов, ресторан…
Коммерческая
Кальпе, Испания
69 м²
€ 140,000
Коммерческие помещения расположены на одном из главных проспектов Кальпе. Всего в 3 муинуто …
Коммерческая
Кальпе, Испания
140 м²
1
€ 280,000
Это коммерческое помещение, готовое к выпуску, частично отремонтировано, расположено на углу…
Отель 22 спальни
Кальпе, Испания
22
35
6 275 м²
5
€ 10,790,000
Восхитительное место! Морское побережье в нескольких шагах и развитая инфраструктура города …
Коммерческая 2 ванных
Кальпе, Испания
2
200 м²
€ 253,000
Предлагаем отличный офис недалеко от Пеньон-де-Ифач.Собственность включает в себя несколько …
Коммерческая 8 спален
Кальпе, Испания
8
8
220 м²
€ 550,000
Отель в самом центре города Кальпе, рядом с магазинами, банками, барами, ресторанами, суперм…
Коммерческая
Кальпе, Испания
859 м²
€ 937,600
Коммерческое помещение, функционирующее как магазин, расположено в Кальпе, Испания. Помещени…
Коммерческая
Кальпе, Испания
393 м²
€ 450,000
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
Коммерческая 22 спальни
Кальпе, Испания
22
1 150 м²
€ 1,300,000
Хостел превосходно расположился рядом с широким песчаным пляжем и озером с потрясающими розо…
Коммерческая 16 спален
Кальпе, Испания
16
9
€ 1,575,000
Предлагаем замечательную возможность для ваших вложений и для вашего дохода.В стоимость вход…
Коммерческая 8 спален
Кальпе, Испания
8
8
380 м²
4
€ 690,000
Уютный отель в историческом центре Кальпе с видом на Пеньон-де-Ифач.Здесь можно разместить д…
Коммерческая 17 спален
Кальпе, Испания
17
18
400 м²
€ 950,000
Предлагаем выгодное вложение инвестиций для развития собственного бизнеса всего в нескольких…
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