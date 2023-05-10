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Коммерческая недвижимость в Бениса, Испания

3 объекта найдено
Коммерческая 9 спален в Бениса, Испания
Коммерческая 9 спален
Бениса, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 644 м²
€ 997,000
Отель 27 спален в Бениса, Испания
Отель 27 спален
Бениса, Испания
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 2 800 м²
€ 3,000,000
Коммерческая 7 спален в Бениса, Испания
Коммерческая 7 спален
Бениса, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
€ 1,200,000
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