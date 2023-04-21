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Магазины с видом на горы в Бенидорм, Испания

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1 объект найдено
Магазин в Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
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