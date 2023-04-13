Купить отель в Бенидорм, Испания

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Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Отель
Бенидорм, Испания
1 400 м²
€ 3,950,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
Отель
Бенидорм, Испания
450 м²
€ 1,350,000
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Отель
Бенидорм, Испания
600 м²
€ 1,500,000
ОписаниеПродажа нового апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,5 млн.€, 7,5% рентабельность! Ме…
Отель
Бенидорм, Испания
1 085 м²
€ 2,850,000
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
Отель 44 спальни
Бенидорм, Испания
44 ванных комнат
Количество этажей 6
€ 4,500,000
Красивый отель расположенный в 4 км от центра знаменитого курортного города Бенидорм.Находит…
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