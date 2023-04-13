Купить коммерческую недвижимость в Бенидорм, Испания

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54 объекта найдено
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Коммерческая 1 ванная
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
102 м²
€ 125,000
Традиционная пекарня и мастерская работают на полную мощность в нескольких метрах от Национа…
Коммерческая 2 ванных
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 275,000
Ресторан в пешеходной зоне, вокруг множества отелей, недалеко от пляжа Леванте. Ресторан пр…
Коммерческая 1 ванная
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
€ 126,000
Коммерческие помещения, с возможностью любого вида торговли. Помещение имеет около 100 м, р…
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
€ 140,000
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
80 м²
€ 200,000
Продается отличнный офис площадью 80м2 в оживленном районе города Бенидорм, рядом с самой вы…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
1 981 м²
€ 1,288,000
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
5 072 м²
€ 13,147,800
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 5072.00 м2, учас…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
5 072 м²
€ 13,147,800
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Benidorm. Общая площадь 5072.00 м2, уч…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
14 000 м²
€ 16,000,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 14000.00 м2, сост…
Коммерческая
Бенидорм, Испания
4 700 м²
€ 13,600,000
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Benidorm. Общая площадь 4700.00 м2, со…
Отель
Бенидорм, Испания
€ 3,800,000
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
Отель
Бенидорм, Испания
1 400 м²
€ 3,950,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
Коммерческая 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
134 м²
1/8 Этаж
€ 395,000
Представляем фантастическую резиденцию, способную вызвать ажиотаж среди самых взыскательных …
Отель
Бенидорм, Испания
450 м²
€ 1,350,000
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
198 м²
7/8 Этаж
€ 745,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
180 м²
7/8 Этаж
€ 540,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
230 м²
7/8 Этаж
€ 760,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
147 м²
1/8 Этаж
€ 355,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
117 м²
1/8 Этаж
€ 313,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
196 м²
7/8 Этаж
€ 710,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
306 м²
1/8 Этаж
€ 612,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
207 м²
1/8 Этаж
€ 367,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
205 м²
1/8 Этаж
€ 372,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
247 м²
7/8 Этаж
€ 564,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
200 м²
7/8 Этаж
€ 623,500
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Коммерческая 118 спален
Бенидорм, Испания
119 ванных комнат
5 851 м²
Количество этажей 9
€ 12,000,000
Прекрасное предложение для развития гостиничного бизнеса в самом популярном городе на Коста …
Отель
Бенидорм, Испания
600 м²
€ 1,500,000
ОписаниеПродажа нового апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,5 млн.€, 7,5% рентабельность! Ме…
Отель
Бенидорм, Испания
1 085 м²
€ 2,850,000
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
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