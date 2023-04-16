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Купить коммерческую недвижимость в Bay of Cadiz, Испания

Puerto Real
4
4 объекта найдено
Отель 7 спаленв Puerto Real, Испания
Отель 7 спален
Puerto Real, Испания
7 ванных комнат 160 м²
€ 450,000
Коммерческаяв Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
104 м²
€ 225,000
Коммерческаяв Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
400 м²
€ 315,000
Коммерческаяв Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
165 м²
€ 247,500

Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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