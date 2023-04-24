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Инвестиционная недвижимость в Барселонес, Испания

Барселона
2
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 75 комнат в Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат
Барселонес, Испания
75 Количество комнат
€ 35,000,000
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
Инвестиционная 70 комнат в Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат
Барселонес, Испания
70 Количество комнат
€ 35,000,000
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
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