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Коммерческая недвижимость в Барселонес, Испания

Барселона
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3 объекта найдено
Коммерческая 4 спальни в Барселонес, Испания
Коммерческая 4 спальни
Барселонес, Испания
3 ванных комнат 930 м²
€ 1,700,000
Новое здание площадью 7,043 м2 и 54 м фасада на Рамбла, одной из самых важных и активных арт…
Инвестиционная 75 комнат в Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат
Барселонес, Испания
75 Количество комнат
€ 35,000,000
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
Инвестиционная 70 комнат в Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат
Барселонес, Испания
70 Количество комнат
€ 35,000,000
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
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