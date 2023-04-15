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Купить инвестиционная недвижимость в Барселона, Испания

Барселона
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Барселонес
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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 75 комнатв Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат
Барселонес, Испания
75 Количество комнат
€ 35,000,000
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
Инвестиционная 70 комнатв Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат
Барселонес, Испания
70 Количество комнат
€ 35,000,000
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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