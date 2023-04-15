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Купить отель с бассейном в Барселона, Испания

Moianes
11
Anoia
1
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8 объектов найдено
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 200 м²
€ 11,500,000
ОписаниеДля быстрой продажи: Отель 2* в самом центре Барселоны, 11.5 млн. евро, 6.5% рентабе…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 700 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
Отель 30 спаленв Monistrol de Calders, Испания
Отель 30 спален
Monistrol de Calders, Испания
1 500 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 3* в центре Барселоны, 10 млн евро!!!Отель 2016 года на 30 номе…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 100 м²
€ 11,800,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 12,5 млн. евро!!!!Отель состоит из 40 ном…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
4 000 м²
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
Отельв Monistrol de Calders, Испания
Отель
Monistrol de Calders, Испания
260 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в самом центре Барселоны: 2,7 млн.€, 7,5% рентабельности!!!Состоит …

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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