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Купить отель с видом на горы в Барселона, Испания

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Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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