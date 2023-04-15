Купить коммерческую недвижимость в Барселона, Испания

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18 объектов найдено
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Коммерческая 4 спальни
Барселонес, Испания
3 ванных комнат
930 м²
€ 1,700,000
Новое здание площадью 7,043 м2 и 54 м фасада на Рамбла, одной из самых важных и активных арт…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 19,000,000
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
€ 4,750,000
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 915 м²
€ 8,000,000
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
720 м²
€ 2,750,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля в самом центре Барселоны, 2.750.000 €Элегантный бутик-отель зани…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
1 200 м²
€ 11,500,000
ОписаниеДля быстрой продажи: Отель 2* в самом центре Барселоны, 11.5 млн. евро, 6.5% рентабе…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 700 м²
€ 15,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
Отель 30 спален
Monistrol de Calders, Испания
1 500 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 3* в центре Барселоны, 10 млн евро!!!Отель 2016 года на 30 номе…
Отель 18 спален
Monistrol de Calders, Испания
1 000 м²
€ 6,500,000
ОписаниеПродаётся Отель 2* в центре Барселоны.Состоит из 18 номеров, рассчитанных на 50 чело…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
2 100 м²
€ 11,800,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 12,5 млн. евро!!!!Отель состоит из 40 ном…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
4 000 м²
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
Отель
Monistrol de Calders, Испания
260 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 2* в самом центре Барселоны: 2,7 млн.€, 7,5% рентабельности!!!Состоит …
Отель 67 комнат
el Bruc, Испания
67 Количество комнат
8 000 м²
€ 7,000,000
Отель в Барселоне на склоне горы Монтсеррат в окружении природных ладшафтов. Прек…
Коммерческая
Барселона, Испания
17 653 м²
€ 38,000,000
Торговый центр расположен в Барселоне, Испания. Торговый центр с привлекательным и современн…
Коммерческая
Барселона, Испания
354 м²
€ 700,000
Коммерческое помещение под супермаркет расположено в центре Барселоны, Коста Брава. Площадь …
Коммерческая
Барселона, Испания
12 м²
€ 10,000,000
Великолепный отель с виноградником расположен в Пенедес, Барселона, Испания. Отель имеет 2 л…
Инвестиционная 75 комнат
Барселонес, Испания
75 Количество комнат
€ 35,000,000
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
Инвестиционная 70 комнат
Барселонес, Испания
70 Количество комнат
€ 35,000,000
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
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