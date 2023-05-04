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Отели с бассейном в Балеарские острова, Испания

Pla de Mallorca
8
Ibiza
3
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7 объектов найдено
Отель в Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
Площадь 15 000 м²
€ 70,000,000
Отель в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
€ 40,000,000
Отель в Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
Площадь 2 400 м²
€ 15,000,000
Отель в Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
Площадь 2 112 м²
€ 5,000,000
Отель в Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
Площадь 8 300 м²
€ 15,500,000
Отель в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 9 500 м²
€ 16,900,000
Отель в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 2 036 м²
€ 20,000,000
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