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Коммерческая недвижимость в Баш-Льобрегат, Испания

Esplugues de Llobregat
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1 объект найдено
Коммерческая в Esplugues de Llobregat, Испания
Коммерческая
Esplugues de Llobregat, Испания
€ 1,218,000
В продаже участок земли, площадью 1544 м2,  под постройку 8 таунхаусов  в урбанизации La Ind…
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