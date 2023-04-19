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Купить коммерческую недвижимость в Страна Басков, Испания

Aiarako koadrilla Cuadrilla de Ayala
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Алава
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1 объект найдено
Коммерческая 30 спаленв Aiarako koadrilla Cuadrilla de Ayala, Испания
Коммерческая 30 спален
Aiarako koadrilla Cuadrilla de Ayala, Испания
1 863 м²
€ 3,000,000
Этот потрясающий отель находится в Сомо, автономное сообщество Кантабрия. Всего несколько ме…
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