Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Aspe
  6. Гостиницы, отели

Купить отель с бассейном в Aspe, Испания

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
3 260 м²
€ 1,900,000
ОписаниеПродажа нового отеля-резиденции для пожилых людей, 1,9 млн. евро в Аликанте, Испания…
Realting.com
Перейти