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Купить коммерческую недвижимость в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

Мадрид
12
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
1
13 объектов найдено
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
12 000 м²
€ 140,000,000
ОписаниеПродажа роскошного 5* Отеля в центре Мадрида, 140 млн. евро, 110 номеров. Новый отел…
Отель 11 спаленв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 11 спален
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
300 м²
€ 1,450,000
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 600 м²
€ 23,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 4* в самом центре Мадрида 23 млн. евро, 5% рентабельность. Отел…
Коммерческаяв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Коммерческая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
1 150 м²
€ 6,000,000
ОписаниеПродажа помещения 1150 кв.м. в Мадриде, 6 млн.€, 5% рентабельность!!!Площадь 1150 кв…
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 000 м²
€ 18,500,000
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля 4* в центре Мадрида 18.5 млн евро!40 номеров.расположен рядом с …
Отель 99 комнатв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 99 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
99 Количество комнат
€ 1,400,000
Отель 134 комнатыв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 134 комнаты
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
134 Количество комнат
€ 97,750,000
Отель 110 комнатв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 110 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
110 Количество комнат
€ 19,000,000
Отель 95 комнатв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 95 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
95 Количество комнат
€ 22,500,000
Коммерческая 28 спаленв Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Коммерческая 28 спален
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2 892 м²
€ 9,820,000
Великолепное здание расположено в центре Сан-Себастьяна. Здание общей площадью 2.892 кв.м с …
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
€ 7,500,000
Продается бутик 3-звездочного отеля в центре Мадрида. Он устраивает двухместные из 40 номеро…
Коммерческаяв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Коммерческая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3 651 м²
€ 15,732,500
Продается здан…
Коммерческаяв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Коммерческая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
10 115 м²
€ 125,000,000
ЛЮКС АПАРТАМЕН…

Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
в сельской местности
недорогая
элитное
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