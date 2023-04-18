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Купить отель с видом на горы в Арагон, Испания

Alto Gallego
2
Уэска
2
Ribera Alta del Ebro
1
Сарагоса
1
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2 объекта найдено
Отельв Sabinanigo Alto, Испания
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
€ 1,690,000
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
Отельв Sabinanigo Alto, Испания
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
3 450 м²
€ 2,500,000
ОписаниеПродажа горнолыжного 3* отеля в Испании : 2,5 млн евро с 6,4% рентабельности .Отель …

Параметры недвижимости в Арагон, Испания

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