Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Испания
  4. Андалусия
  5. Производственные помещения

Производственные здания с видом на горы в Андалусии, Испания

коммерческая недвижимость
46
отели
7
Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 8 спален в Рекена-Утьель, Испания
Отель 8 спален
Рекена-Утьель, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 410 м²
На продажу выставлен магазин на первом этаже площадью 70 кв.м., расположенный в самом центре…
€ 267,373
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 176 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные в Residencial Balmis de la Avda Catedrático…
€ 212,000
Отель 26 ванных в Коста-Брава, Испания
Отель 26 ванных
Коста-Брава, Испания
Кол-во ванных комнат 26
Площадь 600 м²
Продается отель в центре города Тосса де Мар на побережье Коста Брава. Отель 1 з…
€ 2,865,672
Коммерческая в Коста-Брава, Испания
Коммерческая
Коста-Брава, Испания
Площадь 3 862 м²
Коммерческое помещение в провинции Жирона. Помещение расположено на первом этаже жил…
€ 2,292,538
Магазин в Картахена, Испания
Магазин
Картахена, Испания
Площадь 76 м²
Коммерческая Недвижимость на Эксклюзивном Курорте в Картахене, Коста-Калида Современная комм…
€ 275,000
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 87 м²
Коммерческие помещения для продажи расположены на Avda Catedrático Soler, в недавнем районе …
€ 104,000
Отель в Кастельон, Испания
Отель
Кастельон, Испания
Площадь 1 200 м²
Отель в провинц…
€ 770,397
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 72 м²
€ 100,000
Коммерческая 1 спальня в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Коммерческое помещение на продажу в Торревьехе. Построенный на трех этажах с лифтом, это мес…
€ 57,657
Офис 1 ванная в Барселона, Испания
Офис 1 ванная
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 060 м²
Здание в самом сердце Барселоны с подземным паркингом. Общая площадь 5060 м.кв. …
€ 8,702,742
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Испания г.Барселона &nbsp; Подземная парковка &nbsp; Подземная…
€ 3,143,553
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 70 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле, зона Сант Антони города Барселона. Общая пло…
€ 299,258
Realting.com
Перейти