ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Недвижимость от собственников
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Испания
Андалусия
Производственные помещения
Производственные здания с видом на горы в Андалусии, Испания
коммерческая недвижимость
46
отели
7
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 8 спален
Рекена-Утьель, Испания
8
8
410 м²
На продажу выставлен магазин на первом этаже площадью 70 кв.м., расположенный в самом центре…
€ 267,373
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
176 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные в Residencial Balmis de la Avda Catedrático…
€ 212,000
Рекомендовать
Отель 26 ванных
Коста-Брава, Испания
26
600 м²
Продается отель в центре города Тосса де Мар на побережье Коста Брава. Отель 1 з…
€ 2,865,672
Рекомендовать
Коммерческая
Коста-Брава, Испания
3 862 м²
Коммерческое помещение в провинции Жирона. Помещение расположено на первом этаже жил…
€ 2,292,538
Рекомендовать
Магазин
Картахена, Испания
76 м²
Коммерческая Недвижимость на Эксклюзивном Курорте в Картахене, Коста-Калида Современная комм…
€ 275,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
87 м²
Коммерческие помещения для продажи расположены на Avda Catedrático Soler, в недавнем районе …
€ 104,000
Рекомендовать
Отель
Кастельон, Испания
1 200 м²
Отель в провинц…
€ 770,397
Рекомендовать
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
72 м²
€ 100,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
1
51 м²
Коммерческое помещение на продажу в Торревьехе. Построенный на трех этажах с лифтом, это мес…
€ 57,657
Рекомендовать
Офис 1 ванная
Барселона, Испания
1
5 060 м²
Здание в самом сердце Барселоны с подземным паркингом. Общая площадь 5060 м.кв. …
€ 8,702,742
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
Испания г.Барселона Подземная парковка Подземная…
€ 3,143,553
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
70 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле, зона Сант Антони города Барселона. Общая пло…
€ 299,258
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL