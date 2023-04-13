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Купить коммерческую недвижимость в Андалусии, Испания

Estepona
13
Марбелья
9
Almogia
8
Puerto Real
4
Valle del Almanzora
1
Тарифа
1
54 объекта найдено
Коммерческая 5 спаленв Ojen, Испания
Коммерческая 5 спален
Ojen, Испания
1 ванных комнат
€ 250,000
Коммерческие помещения с отличной видимостью с улицы. Он расположен на площади в окружении д…
Отель 30 спаленв Periana, Испания
Отель 30 спален
Periana, Испания
30 Количество комнат 99 м²
€ 2,750,000
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
Коммерческаяв Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
193 м²
€ 1,850,000
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕСТОРАН В БУЭРТО БАНУС, МАРБЕЛЬ! Площадь застройки: 193 м ². Те…
Коммерческая 1 спальняв Марбелья, Испания
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 490,000
Продается локально. Отель расположен в туристическом центре Марбельи, в здании на знаменито…
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
530 м²
€ 750,000
Коммерческая недвижимость на продажу, которая имеет очень хорошее расположение. Не упустите …
Коммерческая 2 спальнив Estepona, Испания
Коммерческая 2 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 495 м²
€ 1,200,000
ПРОДАЖА КЛИНИКА. MEDICIN CENTER расположен между Марбельей / Эстепоной со всеми лицензиями и…
Коммерческаяв Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
101 м²
€ 299,000
The 101 m ² large business premises are currently open because the café bar in Puerto Banus …
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
120 м²
€ 350,000
Коммерческие помещения на продажу, которые принесут вам прибыль. У вас есть шанс инвестирова…
Коммерческаяв Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
213 м²
€ 370,000
Уникальные коммерческие помещения, которые находятся в хорошем месте. Это хороший шанс прави…
Коммерческая 1 спальняв Марбелья, Испания
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 514 м²
€ 4,200,000
Wonderful commercial premises, currently a luxurious furniture business and interior design …
Коммерческая 95 спаленв Benahavis, Испания
Коммерческая 95 спален
Benahavis, Испания
96 Количество комнат 100 ванных комнат
€ 12,000,000
Отличный 4-звездочный отель в Бенависе, в 50 км. от аэропорта Малаги и 11 км. из Марбельи. Б…
Коммерческаяв Malaga, Испания
Коммерческая
Malaga, Испания
180 м²
€ 140,000
помещение - Málaga (La Luz - El Torcal) , Общая площадь 180m2, 600 Расстояние до моря
Коммерческаяв Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
340 м²
€ 390,000
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
Коммерческаяв Малага, Испания
Коммерческая
Малага, Испания
45 м²
€ 133,000
помещение - Málaga (Centro Histórico) , Общая площадь 45m2, Лифт, пустое
Производствов Estepona, Испания
Производство
Estepona, Испания
1 100 м²
€ 1,270,000
Отель 7 спаленв Puerto Real, Испания
Отель 7 спален
Puerto Real, Испания
7 ванных комнат 160 м²
€ 450,000
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
552 м²
€ 2,121,000
Офисв Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
40 м²
€ 55,000
Коммерческая 1 ваннаяв Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1 ванных комнат 130 м²
€ 120,000
Коммерческая 1 ваннаяв Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 80,000
Коммерческаяв Тарифа, Испания
Коммерческая
Тарифа, Испания
15 м²
€ 30,000
Коммерческаяв Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
104 м²
€ 225,000
Коммерческая 1 ваннаяв Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1 ванных комнат 110 м²
€ 168,000
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
55 м²
€ 63,000
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
25 м²
€ 21,000
Коммерческаяв Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
69 м²
€ 68,900
Коммерческаяв Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
400 м²
€ 315,000
Коммерческаяв Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
165 м²
€ 247,500
Отельв Almogia, Испания
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Коммерческая 2 спальнив Марбелья, Испания
Коммерческая 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 1,100,000

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Андалусии: что выбрать для покупки

Большинство переезжающих на ПМЖ в Испанию рано или поздно начинает интересоваться недвижимостью в Андалусии. Причина тому — очевидные преимущества этого региона: мягкий климат, близость моря, развитая экономика, достойный уровень медицины и образования. Кроме того, и налоги, и цены на жилье в Андалусии намного ниже, чем в Каталонии или в Мадриде, а уровень жизни столь же высок.

Где купить недвижимость в Андалусии: лучшие направления

Эксперты делят недвижимость в Андалусии на два направления:

  • Популярное, в которое входят Марбелья, Альмуньекар, Нерха, Фуэнхирола, Вальдевакерос и Эстепона.
  • Перспективное. К нему относят Малагу, Торремалинос, Сотогранде и прибрежные районы Саары.

Территории обоих направлений расцениваются как благоприятные для основания и ведения бизнеса. Кроме того, во всех этих городах можно найти элитное жилье, дающее право на получение ВНЖ.

Основные виды жилой недвижимости

Чтобы выгодно купить недвижимость в Андалусии, стоит рассмотреть равнозначные варианты в разных населенных пунктах:

  • однокомнатные апартаменты в Марбелье и Малаге;
  • двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Альмуньекаре, Нерхе и Сотогранде;
  • просторные виллы и коттеджи в Эстепоне и в Сааре.

При одинаковой площади жилье в городах перспективного направления может оказаться намного дешевле. Кроме того, и на цену частных домов, и на стоимость квартир в Андалусии оказывает влияние удаленность от курортных зон — их тоже стоит брать во внимание.

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