Купить коммерческую недвижимость в Андалусии, Испания

Недвижимость в Андалусии: что выбрать для покупки
Большинство переезжающих на ПМЖ в Испанию рано или поздно начинает интересоваться недвижимостью в Андалусии. Причина тому — очевидные преимущества этого региона: мягкий климат, близость моря, развитая экономика, достойный уровень медицины и образования. Кроме того, и налоги, и цены на жилье в Андалусии намного ниже, чем в Каталонии или в Мадриде, а уровень жизни столь же высок.
Где купить недвижимость в Андалусии: лучшие направления
Эксперты делят недвижимость в Андалусии на два направления:
- Популярное, в которое входят Марбелья, Альмуньекар, Нерха, Фуэнхирола, Вальдевакерос и Эстепона.
- Перспективное. К нему относят Малагу, Торремалинос, Сотогранде и прибрежные районы Саары.
Территории обоих направлений расцениваются как благоприятные для основания и ведения бизнеса. Кроме того, во всех этих городах можно найти элитное жилье, дающее право на получение ВНЖ.
Основные виды жилой недвижимости
Чтобы выгодно купить недвижимость в Андалусии, стоит рассмотреть равнозначные варианты в разных населенных пунктах:
- однокомнатные апартаменты в Марбелье и Малаге;
- двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Альмуньекаре, Нерхе и Сотогранде;
- просторные виллы и коттеджи в Эстепоне и в Сааре.
При одинаковой площади жилье в городах перспективного направления может оказаться намного дешевле. Кроме того, и на цену частных домов, и на стоимость квартир в Андалусии оказывает влияние удаленность от курортных зон — их тоже стоит брать во внимание.