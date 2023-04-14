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Купить коммерческую недвижимость в Altea, Испания

6 объектов найдено
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Коммерческаяв Altea, Испания
Коммерческая
Altea, Испания
€ 2,000,000
Уникальное предложение! Яхт-порт, вмещающий 170 причалов для яхт размером до 14м, на Средизе…
Коммерческаяв Altea, Испания
Коммерческая
Altea, Испания
640 м² Количество этажей 4
€ 1,200,000
Мы хотим вам предложить шикарный отель в центре города Алтея с видом на море и горы.Здание и…
Коммерческая 28 спаленв Altea, Испания
Коммерческая 28 спален
Altea, Испания
28 ванных комнат
€ 5,000,000
Только сейчас! Идеальный инвестиционный вариант в Аликанте.Бутик-отель был полностью отреста…
Коммерческая 7 спаленв Altea, Испания
Коммерческая 7 спален
Altea, Испания
7 ванных комнат 307 м² Количество этажей 3
€ 960,000
Предлагаем вам уникальный отель! Этот отель является прекрасным инвестиционным вложением, за…
Коммерческая 5 спаленв Altea, Испания
Коммерческая 5 спален
Altea, Испания
7 ванных комнат 697 м² Количество этажей 2
€ 2,600,000
Каждый желающий наслаждаться всеми условиями современного комфорта в атмосфере роскоши и уед…
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