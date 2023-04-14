Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Складские помещения

Купить склад с видом на море в Аликанте, Испания

Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
261 м²
€ 1,208,959
Хостел в районе Сантс Монжуик, в пешей доступности от железнодорожной станции Сантс. …
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
254 м²
€ 617,912
Коммерческое помещение в районе Лес Кортс на проспекте Диагональ, вход с улицы Фра Лу…
Отель 30 спаленв Monistrol de Calders, Испания
Отель 30 спален
Monistrol de Calders, Испания
1 500 м²
€ 10,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 3* в центре Барселоны, 10 млн евро!!!Отель 2016 года на 30 номе…
Коммерческаяв Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
249 м²
€ 353,186
LOCAL ON 2 FLOORS OF 295 M2, IDEAL FOR BUSINESS STORE, GREENGROCERS, WAREHOUSE. FOR SALE FUR…
Коммерческая 2 ванныхв Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 45 м²
€ 47,266
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 1 ваннаяв Коста-Бланка, Испания
Коммерческая 1 ванная
Коста-Бланка, Испания
1 ванных комнат 122 м²
€ 331,344
Коммерческая 1 спальняв Arona, Испания
Коммерческая 1 спальня
Arona, Испания
4 ванных комнат 100 м²
€ 29,852
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
Коммерческаяв Испания, Испания
Коммерческая
Испания, Испания
€ 4,754,988
Отличная винодельня расположена в районе Арафо, на острове Тенерифе, Испания. В собственност…
Отельв Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
€ 40,000,000
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
Коммерческая 3 спальнив Бенидорм, Испания
Коммерческая 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 196 м² 7/8 Этаж
€ 710,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Отель 11 спаленв Коста-Брава, Испания
Отель 11 спален
Коста-Брава, Испания
11 Количество комнат 10 ванных комнат 1 500 м²
€ 2,145,266
Элитный загородный бутик-отель расположен на участке 150 Га в окружении вулканических…
Отельв Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
660 м²
€ 1,096,469
Продается жилое здание в центре города Льорет де Мар с проектом на реконструкцию на п…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти