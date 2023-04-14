ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Аликанте, Испания
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Барселона, Испания
1 300 м²
€ 2,059,708
Коммерческое помещение в районе Сант Жерваси города Барселона. Общая площадь: 130…
Отель
Orihuela, Испания
905 м²
€ 1,685,354
Испания Коста Дорада Дом-миниотель Большой дом с…
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
537 м²
€ 380,598
Ресторан в траспасо в районе Грасия города Барселона. Помещение угловое. Общая площад…
Коммерческая 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат
83 м²
€ 304,651
Магазин готов к эксплуатации в Деэса де Кампоамор в Ориуэла Коста . Он продается полностью о…
Отель
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
€ 1,690,000
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
Коммерческая
Барселона, Испания
865 м²
€ 2,014,932
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета на Авенида Диагональ города Барселона. …
Отель 64 спальни
Аликанте, Испания
64 ванных комнат
€ 5,500,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные. Рентабельнос…
Офис
Бенидорм, Испания
€ 12,346,639
Коммерческий инвестиционный продукт Это коммерческий объект, сдаваемый в аренду сетью по все…
Коммерческая
Кальпе, Испания
€ 122,634
КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫ 73м2. ВЫСОКИЙ ПОТОЛ, ИДЕАЛЬНО ВХОДЯЩИЙ АЛТИЛЛО. МЕСТНЫЙ н…
Коммерческая 1 спальня
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
120 м²
€ 109,048
Коммерческие помещения на продажу в Residencial Novamar 2. Аликанте. Если вы мечтали открыть…
Коммерческая 6 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
6 ванных комнат
464 м²
7/8 Этаж
€ 1,204,000
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Отель 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
3 490 м²
Количество этажей 3
€ 5,622,114
Продается уникальный комплекс, включающий в себя мини-отель с рестораном, а также суперсовре…
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты