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Купить инвестиционная недвижимость в Аликанте, Испания

Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
555 м²
€ 849,000
For sale residential and local building with naya in the center. Ideal investment For sal…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
523 м² Количество этажей 6
€ 1,070,000
For sale residential building and premises. ideal investment For sale, a classic building…
Инвестиционная 9 спаленв Аликанте, Испания
Инвестиционная 9 спален
Аликанте, Испания
9 ванных комнат 250 м²
€ 777,000
Продается комплексное здание в Аликанте, разделенное на 9 полностью оборудованных отдельных …

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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