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Купить отель с видом на море в Аликанте, Испания

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1 объект найдено
Отельв Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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