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Купить коммерческую недвижимость в Аликанте, Испания

50 объектов найдено
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
42 м²
€ 55,000
Коммерческий офис в традиционном центре Аликанте.
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
69 м²
€ 400,000
Коммерческие помещения расположены в одной из главных коммерческих осей традиционного центра…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
190 м²
€ 214,000
Большие коммерческие помещения с 3 окнами, 2 входными дверями и более 20 метров фасада. Он р…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
195 м²
€ 200,000
В водосборном бассейне 
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
4 160 м²
€ 3,000,000
Коммерческое здание современного строительства в аренду с фасадом из трех улиц, идеально под…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
270 м²
€ 525,000
Местный очень близко к станции Renfe, рядом с общественной парковкой
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
76 м²
€ 140,000
Коммерческие помещения для продажи и аренды расположены в новой зоне расширения Benalúa Sur.…
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
419 м²
€ 660,000
Непревзойденное расположение, коммерческий офис на продажу, расположенный на оживленной Авен…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
481 м²
€ 2,700,000
в водосборном бассейне 
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
134 м²
€ 52,000
ЦЕНА СНИЖЕНА. Экономичные коммерческие помещения на продажу расположены на Авенида де Хихона…
Складв Аликанте, Испания
Склад
Аликанте, Испания
609 м²
€ 189,000
Промышленный склад на продажу в Аликанте с арендатором, расположенным в консолидированной ус…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
232 м²
€ 160,000
Коммерческие помещения с высокой прибыльностью, в настоящее время сданы в аренду для парковк…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
9 м²
€ 30,000
Очень центральное гаражное пространство.   *Этот документ является просто информативным…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
555 м²
€ 849,000
For sale residential and local building with naya in the center. Ideal investment For sal…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
523 м² Количество этажей 6
€ 1,070,000
For sale residential building and premises. ideal investment For sale, a classic building…
Коммерческая 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Коммерческая 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 78 м²
€ 55,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Carolinas bajas. Общая площадь 78.00 м2…
Коммерческая 2 ванныхв Аликанте, Испания
Коммерческая 2 ванных
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
€ 193,000
Коммерческие помещения в Ветне, расположенные на Авенида де Мезоннав, нервном центре города …
Коммерческая 2 ванныхв Аликанте, Испания
Коммерческая 2 ванных
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 130,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе San Gabriel. Общая площадь 71.00 м2, ко…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
18 м²
€ 60,000
Продаётся гараж в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 18.00 м2, состоит из 1 комнаты (0 …
Инвестиционная 9 спаленв Аликанте, Испания
Инвестиционная 9 спален
Аликанте, Испания
9 ванных комнат 250 м²
€ 777,000
Продается комплексное здание в Аликанте, разделенное на 9 полностью оборудованных отдельных …
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
12 м² -1 Этаж
€ 32,000
Продаётся гараж в Аликанте в районе Centro, располагается на -1 этаже. Общая площадь 12.00 м…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
25 м²
€ 54,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Carolinas altas. Общая площадь 25.00 м2…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
29 м² -2 Этаж
€ 42,000
Продаётся гараж в Аликанте в районе Ensanche - Diputación, располагается на -2 этаже. Общая …
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
38 м²
€ 65,000
Коммерческое помещение, оборудованное под продуктовый магазин открытой планировки и имеющее …
Коммерческая 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Коммерческая 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 126 м² 5 Этаж
€ 260,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Ensanche - Diputación, располагается на…
Отель 14 спаленв Аликанте, Испания
Отель 14 спален
Аликанте, Испания
14 ванных комнат 1 063 м²
€ 1,700,000
Продается инвестиционный проект, апарт-отель вблизи центра Аликанте ! Площадь участка 300м2,…
Отельв Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
€ 3,200,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе El Campello. Общая площадь 0.00 м2, уча…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
140 м²
€ 119,000
Это красивое коммерческое помещение в Аликанте в Villafranqueza выставлено на продажу. Это у…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
2 236 м²
€ 6,000,000
Предлагаем часть прекрасного апартотеля в Аликанте! До пляжа всего 50 метров! 10-12 минут на…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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