Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Складские помещения

Купить склад с видом на горы в Аликанте, Испания

Алаканти
2
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
1
Аликанте
1
Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
76 м²
€ 140,000
Commercial premises for sale and rental located in the new Benalúa Sur expansion area. Distr…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
190 м²
€ 214,000
Большие коммерческие помещения с 3 окнами, 2 входными дверями и более 20 метров фасада. Он р…
Коммерческаяв Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
340 м²
€ 357,203
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
Отельв Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
435 м²
€ 1,225,296
Испания г. Барселона &nbsp; Хостел в районе Грасия &nbsp; Хост…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Коммерческая 1 ваннаяв Барселона, Испания
Коммерческая 1 ванная
Барселона, Испания
1 ванных комнат 897 м²
€ 2,085,292
Продается жилое здание в самом сердце города Барселона - район Ciutat Vella. Отл…
Офис 1 спальняв Бенидорм, Испания
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
€ 140,000
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
Отельв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2 600 м²
€ 23,000,000
ОписаниеПродажа нового отеля 4* в самом центре Мадрида 23 млн. евро, 5% рентабельность. Отел…
Инвестиционная 21 спальняв l Eliana, Испания
Инвестиционная 21 спальня
l Eliana, Испания
641 м²
€ 457,952
Продается разв…
Ресторан, кафе 3 ванныхв Union Hill-Novelty Hill, США
Ресторан, кафе 3 ванных
Union Hill-Novelty Hill, США
3 ванных комнат
€ 407,992
Уютный ресторан, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья. Потрясающие панорамные в…
Отельв Sencelles, Испания
Отель
Sencelles, Испания
15 000 м²
€ 70,000,000
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
Коммерческаяв Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
€ 124,157
КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫ 73м2. ВЫСОКИЙ ПОТОЛ, ИДЕАЛЬНО ВХОДЯЩИЙ АЛТИЛЛО. МЕСТНЫЙ н…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти