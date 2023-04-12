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Купить склад в Аликанте, Испания

Алаканти
2
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
1
Аликанте
1
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2 объекта найдено
Складв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 118 м²
€ 1,600,000
Продается промышленный склад в Сан-Висенте-дель-Распейг. Корабль находится в хорошем состоян…
Складв Аликанте, Испания
Склад
Аликанте, Испания
609 м²
€ 189,000
Промышленный склад на продажу в Аликанте с арендатором, расположенным в консолидированной ус…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

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