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Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Аликанте, Испания
Orihuela
51
Аликанте
50
Марина-Альта
37
Кальпе
21
l Alfas del Pi
11
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Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
Отель
Бенидорм, Испания
450 м²
€ 1,350,000
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Коммерческая
Aspe, Испания
9 700 м²
€ 3,500,000
ОписаниеПродажа торгового центра с супермаркетом CONSUM в Аликанте!Супермаркет Consum занима…
Отель
Бенидорм, Испания
600 м²
€ 1,500,000
ОписаниеПродажа нового апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,5 млн.€, 7,5% рентабельность! Ме…
Отель
Дения, Испания
5 066 м²
€ 5,200,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
Отель
Бенидорм, Испания
1 085 м²
€ 2,850,000
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
Отель
Aspe, Испания
1 400 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
Коммерческая
Aspe, Испания
1 900 м²
€ 950,000
ОписаниеПродажа коммерческого помещения в центре Аликанте 950.000€, 7,8% рентабельность!Площ…
Магазин
Бенидорм, Испания
15 388 м²
€ 30,000,000
ОписаниеПродажа торгового центра в Бенидорме (Аликанте), 30 млн. Евро с рентабельностью 5%. …
Ресторан, кафе
Aspe, Испания
160 м²
€ 880,000
ОписаниеПродажа ресторана на первой линии моря в Аликанте: 880.000 Евро!!!Новый ресторан с у…
Коммерческая
Аликанте, Испания
€ 2,800,000
Новое здание с апартаментами в центре Барселоны - столице Каталонии, Испания, построенно…
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
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