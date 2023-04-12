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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Аликанте, Испания

Orihuela
51
Аликанте
50
Марина-Альта
37
Кальпе
21
l Alfas del Pi
11
Бах-Виналопо
9
Aspe
8
Виналопо-Митха
8
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14 объектов найдено
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 000 м²
€ 1,750,000
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
Магазинв Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
450 м²
€ 1,350,000
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
26 600 м²
€ 50,000,000
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
Коммерческаяв Aspe, Испания
Коммерческая
Aspe, Испания
9 700 м²
€ 3,500,000
ОписаниеПродажа торгового центра с супермаркетом CONSUM в Аликанте!Супермаркет Consum занима…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
600 м²
€ 1,500,000
ОписаниеПродажа нового апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,5 млн.€, 7,5% рентабельность! Ме…
Отельв Дения, Испания
Отель
Дения, Испания
5 066 м²
€ 5,200,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
Отельв Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
1 085 м²
€ 2,850,000
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
Отельв Aspe, Испания
Отель
Aspe, Испания
1 400 м²
€ 2,700,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
Коммерческаяв Aspe, Испания
Коммерческая
Aspe, Испания
1 900 м²
€ 950,000
ОписаниеПродажа коммерческого помещения в центре Аликанте 950.000€, 7,8% рентабельность!Площ…
Магазинв Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 388 м²
€ 30,000,000
ОписаниеПродажа торгового центра в Бенидорме (Аликанте), 30 млн. Евро с рентабельностью 5%. …
Ресторан, кафев Aspe, Испания
Ресторан, кафе
Aspe, Испания
160 м²
€ 880,000
ОписаниеПродажа ресторана на первой линии моря в Аликанте: 880.000 Евро!!!Новый ресторан с у…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
€ 2,800,000
Новое здание с апартаментами в центре Барселоны - столице Каталонии, Испания, построенно…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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