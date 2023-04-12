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Продажа офисных помещений в Аликанте, Испания

Марина-Баха
4
Бенидорм
3
Teulada
2
Алаканти
2
Аликанте
2
Марина-Альта
2
Altea
1
Вега-Баха-дель-Сегура
1
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1 объект найдено
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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