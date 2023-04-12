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Продажа офисных помещений в Аликанте, Испания

Марина-Баха
4
Бенидорм
3
Teulada
2
Алаканти
2
Аликанте
2
Марина-Альта
2
Altea
1
Вега-Баха-дель-Сегура
1
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9 объектов найдено
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
42 м²
€ 55,000
Коммерческий офис в традиционном центре Аликанте.
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
419 м²
€ 660,000
Непревзойденное расположение, коммерческий офис на продажу, расположенный на оживленной Авен…
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Офис 1 спальняв Бенидорм, Испания
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
€ 140,000
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
Офисв Торревьеха, Испания
Офис
Торревьеха, Испания
400 м²
€ 750,000
Продаётся  ресторан на берегу моря в Торревьеха,  Коста-Бланка, Испания. Общая площадь…
Офисв Teulada, Испания
Офис
Teulada, Испания
€ 16,000,000
 Тип продукта :   Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Зона :  город Теул…
Офисв Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
€ 13,147,800
Речь идёт  о  коммерческой сети которая успешно работает по всей Испании.   Город :  …
Офисв Teulada, Испания
Офис
Teulada, Испания
€ 16,000,000
Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Город Теулада – это одна из гла…
Офисв Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
€ 12,500,000
Коммерческий инвестиционный продукт Это коммерческий объект, сдаваемый в аренду сетью по все…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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