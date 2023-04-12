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Купить инвестиционная недвижимость в Аликанте, Испания

Алаканти
3
Аликанте
3
Вега-Баха-дель-Сегура
3
Торревьеха
2
Rojales
1
Инвестиционная В архив
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9 объектов найдено
Инвестиционнаяв Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
249 м²
€ 660,000
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
555 м²
€ 849,000
For sale residential and local building with naya in the center. Ideal investment For sal…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
523 м² Количество этажей 6
€ 1,070,000
For sale residential building and premises. ideal investment For sale, a classic building…
Инвестиционная 4 спальнив Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 322 м²
€ 579,900
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
Инвестиционная 9 спаленв Аликанте, Испания
Инвестиционная 9 спален
Аликанте, Испания
9 ванных комнат 250 м²
€ 777,000
Продается комплексное здание в Аликанте, разделенное на 9 полностью оборудованных отдельных …
Инвестиционнаяв Торревьеха, Испания
Инвестиционная
Торревьеха, Испания
1 100 м²
€ 1,900,000
Продаётся здание в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 1100.00 м2, состоит из 1 комнат…
Инвестиционная 58 ванныхв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Инвестиционная 58 ванных
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
58 ванных комнат 1 400 м²
€ 750,000
Продается обще…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
1 840 м²
€ 1,750,000
Инвесторам!!! От …
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
16 000 м²
€ 12,000,000
Гериатрически&…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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