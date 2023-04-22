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Коммерческая недвижимость с видом на море в А-Корунья, Испания

Fene
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1 объект найдено
Коммерческая 10 спален в Fene, Испания
Коммерческая 10 спален
Fene, Испания
800 м²
€ 1,950,000
Замечательный отель в прибрежном городе Розес с завораживающим видом на море и вершины гор П…
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