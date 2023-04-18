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Купить коммерческую недвижимость в Южная Корея

Siheung-si
1
Кёнгидо
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Южная Корея, Южная Корея
Коммерческая
Южная Корея, Южная Корея
33 м²
€ 4,569
Объект расположен в Йонине, Южная Корея, Провинция Кёнггидо, Примерно в 40 километрах к югу …
Коммерческаяв Siheung-si, Южная Корея
Коммерческая
Siheung-si, Южная Корея
600 м²
€ 91,536
В 2020 году году в городе Сихын открым огромный серфинг - Центр Волновой парк. Инфраструктур…
Коммерческаяв Южная Корея, Южная Корея
Коммерческая
Южная Корея, Южная Корея
€ 115,335
Объект расположен в Йонине, Южная Корея, Провинция Кёнггидо, Примерно в 40 километрах к югу …
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